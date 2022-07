Marmolada | il Soccorso alpino | “C’è il rischio che i dispersi siano 20” Temperature troppo alte | solo i droni in volo per cercare superstiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un numero dipiù alto di quanto ipotizzato in un primo momento. Forse il doppio: “Potrebbe essere superiore ai 16 comunicati domenica sera – fa sapere il– C’è ilche i20?. È destinato a diventare una strage il distacco di un pezzo di ghiacciaio della, collassato verso valle travolgendo diverse cordate di escursionisti che stavano risalendo verso la vetta attraverso la via normale. Un ‘fiume’ di neve, roccia e ghiaccio che ha percorso oltre 500 metri di montagna raggiungendo i 300 chilometri orari di velocità e trascinando qualunque cosa incontrasse lungo il suo cammino. Sei le vittime accertate: tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo e una donna non ancora identificati. I feriti – due dei quali in gravi ...