Inflazione: le mosse del Governo per combatterla (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l’impatto su spesa e bollette, l’aumento generalizzato dei prezzi, che fa perdere valore ai redditi degli italiani, si riflette anche sui risparmi e mutui. In tale scenario si delinea il piano del Governo per combattere l’Inflazione. Una strategia che si può riassumere in tre mosse: estendere i minimi ai lavori poveri; tagliare il cuneo fiscale e politica dei bonus. “Ora Draghi e tutti noi al Governo abbiamo il compito di uccidere il mostro dell’Inflazione, che, come l’Idra, ha tante teste diverse e contro il quale abbiamo già stanziato 33 miliardi di euro. Dobbiamo essere lucidi nella diagnosi e nella cura: tutti gli interventi dovranno essere collocati all’interno di un doppio patto sociale, uno europeo e uno italiano. Non c’è più tempo da perdere – spiega il ministro per la Pubblica ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l’impatto su spesa e bollette, l’aumento generalizzato dei prezzi, che fa perdere valore ai redditi degli italiani, si riflette anche sui risparmi e mutui. In tale scenario si delinea il piano delper combattere l’. Una strategia che si può riassumere in tre: estendere i minimi ai lavori poveri; tagliare il cuneo fiscale e politica dei bonus. “Ora Draghi e tutti noi alabbiamo il compito di uccidere il mostro dell’, che, come l’Idra, ha tante teste diverse e contro il quale abbiamo già stanziato 33 miliardi di euro. Dobbiamo essere lucidi nella diagnosi e nella cura: tutti gli interventi dovranno essere collocati all’interno di un doppio patto sociale, uno europeo e uno italiano. Non c’è più tempo da perdere – spiega il ministro per la Pubblica ...

