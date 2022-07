Grande Fratello Vip, parla una famosa conduttrice: “Mi hanno offerto grandi cifre” (Di lunedì 4 luglio 2022) Far i cast dei reality non è facilissimo e cercare personaggi noti che siano vergini di questo tipo di esperienze televisive è davvero complicato. A quanto pare gli autori del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi in questi anni hanno cercato più volte di convincere Paola Barale, ma senza riuscirci (per adesso). La conduttrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato di aver gentilmente declinato gli inviti, nonostante le grosse cifre offerte. La Barale ha specificato che non la vedremo al Grande Fratello Vip o similari, perché secondo lei i reality non hanno bei contenuti. Niente Grande Fratello Vip per Paola Barale. “In realtà me lo chiedono di continuo, mi offrono anche ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 luglio 2022) Far i cast dei reality non è facilissimo e cercare personaggi noti che siano vergini di questo tipo di esperienze televisive è davvero complicato. A quanto pare gli autori delVip e de L’Isola dei Famosi in questi annicercato più volte di convincere Paola Barale, ma senza riuscirci (per adesso). Lain un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato di aver gentilmente declinato gli inviti, nonostante le grosseofferte. La Barale ha specificato che non la vedremo alVip o similari, perché secondo lei i reality nonbei contenuti. NienteVip per Paola Barale. “In realtà me lo chiedono di continuo, mi offrono anche ...

