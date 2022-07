Giovanni Storti di “Aldo, Giovanni e Giacomo”: “Oggi non si può dire più niente, certi nostri sketch non si potrebbero più fare” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Ultimamente non si può dire più niente, certi nostri sketch non si potrebbero più fare“. È questo lo sfogo amaro di Giovanni Storti, l’attore comico del celebre trio “Aldo, Giovanni e Giacomo“, che in un’intervista a Il Giornale ha sottolineato come Oggi ci sia una deriva di eccessivo “politicamente corretto”. “La comicità è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo – ha spiegato Giovanni -. La linea tra garbo e fastidio è sottile, ma penso che il politicamente corretto non sia applicabile alla comicità, anzi la distrugge. Noi abbiamo fatto delle cose che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Ultimamente non si puòpiùnon sipiù“. È questo lo sfogo amaro di, l’attore comico del celebre trio ““, che in un’intervista a Il Giornale ha sottolineato comeci sia una deriva di eccessivo “politicamente corretto”. “La comicità è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo – ha spiegato-. La linea tra garbo e fastidio è sottile, ma penso che il politicamente corretto non sia applicabile alla comicità, anzi la distrugge. Noi abbiamo fatto delle cose che ...

