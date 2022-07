Enorme blocco di ghiaccio si stacca e travolge escursionisti: tragico bilancio (Di lunedì 4 luglio 2022) Una valanga, provocata dal crollo di un Enorme blocco di ghiaccio, ha travolto decine di escursionisti ieri sulla Marmolada: almeno 6 morti, 8 feriti e 17 dispersi. Sei vittime, otto feriti di cui due in gravi condizioni, e diciassette dispersi. Questo il terribile bilancio di quanto accaduto ieri pomeriggio sulla Marmolada, la catena montuosa più alta dell’area dolomitica tra la provincia di Trento e la provincia di Belluno. Marmolada, le operazioni di ricerca sul luogo del crollo (Andrea Solero – Ansa)Un Enorme blocco di ghiaccio si è staccato dall’alto, forse per le elevate temperature, ed ha travolto gli escursionisti che si trovavano all’altezza di Pian dei Fiacconi. Decine le squadre di soccorso che stanno ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 4 luglio 2022) Una valanga, provocata dal crollo di undi, ha travolto decine diieri sulla Marmolada: almeno 6 morti, 8 feriti e 17 dispersi. Sei vittime, otto feriti di cui due in gravi condizioni, e diciassette dispersi. Questo il terribiledi quanto accaduto ieri pomeriggio sulla Marmolada, la catena montuosa più alta dell’area dolomitica tra la provincia di Trento e la provincia di Belluno. Marmolada, le operazioni di ricerca sul luogo del crollo (Andrea Solero – Ansa)Undisi èto dall’alto, forse per le elevate temperature, ed ha travolto gliche si trovavano all’altezza di Pian dei Fiacconi. Decine le squadre di soccorso che stanno ...

