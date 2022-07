Droga da un milione di euro e armi interrate nel Napoletano: arrestato boss (Di lunedì 4 luglio 2022) Droga e armi dei narcos, interrati tra gli alberi o all’interno di fattori, sono stati trovati sui Monti Lattari. È in corso questa mattina un’operazione, eseguita dai Carabinieri, denominata “Green Life”. Finora sono stati sequestrati 35 chili e mezzo di cocaina e 20 chili di marijuana. Droga da un milione di euro e armi interrate L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 luglio 2022)dei narcos, interrati tra gli alberi o all’interno di fattori, sono stati trovati sui Monti Lattari. È in corso questa mattina un’operazione, eseguita dai Carabinieri, denominata “Green Life”. Finora sono stati sequestrati 35 chili e mezzo di cocaina e 20 chili di marijuana.da undiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

