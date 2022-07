Dalla Spagna: il Barcellona ci prova per Ronaldo! Incontro Mendes-Laporta, il Manchester fa muro (Di lunedì 4 luglio 2022) Continua il tormentone legato a Cristiano Ronaldo; dopo la notizia del suo desiderio di voler lasciare il Manchester United e l'assenza... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Continua il tormentone legato a Cristiano Ronaldo; dopo la notizia del suo desiderio di voler lasciare ilUnited e l'assenza...

Pubblicità

marcoconterio : ?????? La notizia clamorosa dalla Spagna: nell'incontro tra Jorge Mendes e Joan Laporta, presidente del #FCBarcelona,… - TuttoMercatoWeb : Dalla Spagna: Roma in pole per Isco, la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca - kunstsyn : asia non mi molla neanche dalla spagna - cmdotcom : Dalla spagna: il #Barcellona ci prova per #Ronaldo! Incontro Mendes-Laporta, il #Manchester fa muro - sportli26181512 : Dalla spagna: il Barcellona ci prova per Ronaldo! Incontro Mendes-Laporta, il Manchester fa muro: Continua il torme… -