Covid | italiani e quarta dose | in tre mesi l' ha fatta meno di 1 su 3

Nella fascia over 80 sono state somministrate 899mila dosi su oltre 4,6 mln target In tre mesi la quarta dose di vaccino anti -non ha convinto gliche potevano farla . Per questo continuano gli appelli del ministro della Salute Roberto Speranza a fragili e anziani per fare prima possibile il richiamo, visto ...I casi dinegli ospedalistanno aumentando giorno dopo giorno. Ma in corsia c'è un anomali che in pochi stanno prendendo in considerazione. La maggior parte dei pazienti, infatti, arriva in ...Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - In tre mesi la quarta dose di vaccino anti-Covid non ha convinto gli italiani che potevano farla. Per questo continuano gli appelli del ministro della Salute Roberto ...Sono 36.282 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947. Le vittime sono invece 59, due in più rispetto all ...