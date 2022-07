Alfano I: gli studenti ospiti della rassegna “Lo Spirito dei Luoghi” con tre date (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dei cinque appuntamenti presso l’Area Archeologica etrusco – sannitica di Fratte dove si svolge “Lo Spirito dei Luoghi”, la rassegna di poesia, musica e teatro, promossa dal Settore Sistemi Culturali della Provincia di Salerno diretto da Gioita Caiazzo, tre ospitano gli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Alfano I.Domani, 5 luglio, si esibisce l’Orchestra a Plettro diretta da Federico Maddaluno; giovedì 7 luglio tocca all’Ensemble Jazz Modern Sound. Dirige il Maestro Giuseppe Esposito. Ultima performance targata Alfano I venerdì 8 luglio: in scena “Lo Cunto de li Cunti” di Gian Battista Basile, con la regia di Gaetano Stella. Un evento speciale, quest’ultimo, a ritmo di danza, suoni e parole in libertà nel recupero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dei cinque appuntamenti presso l’Area Archeologica etrusco – sannitica di Fratte dove si svolge “Lodei”, ladi poesia, musica e teatro, promossa dal Settore Sistemi CulturaliProvincia di Salerno diretto da Gioita Caiazzo, tre ospitano glidel Liceo Musicale e CoreuticoI.Domani, 5 luglio, si esibisce l’Orchestra a Plettro diretta da Federico Maddaluno; giovedì 7 luglio tocca all’Ensemble Jazz Modern Sound. Dirige il Maestro Giuseppe Esposito. Ultima performance targataI venerdì 8 luglio: in scena “Lo Cunto de li Cunti” di Gian Battista Basile, con la regia di Gaetano Stella. Un evento speciale, quest’ultimo, a ritmo di danza, suoni e parole in libertà nel recupero ...

