WWE | Il regno di Liv Morgan durerà poco | spunta una terza incomoda tra lei e Ronda?

(Di domenica 3 luglio 2022) Livha vinto la valigetta del Money In The Bank durante l’omonimo evento, sconfiggendo Becky Lynch, Asuka, Raquel Rodriquez, Alexa Bliss, Shotzi e Lacey Evans, tra l’affetto e la commozione del pubblico. I fan hanno avuto modo di festeggiare ancor di più Liv, dato che nella medesima serata ha incassato la valigetta suRousey, diventando per la prima volta la nuova campionessa femminile di Smackdown. The Queen Spot Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, il piano attuale prevede che Livdifenderà il titolo contro la Rousey a SummerSlam, ma il suosembra destinato comunque a finire presto, nonostante il successo appena ottenuto: “Al momento il piano prevede LivcontroRousey a SummerSlam, il che mi sorprende in un certo ...

