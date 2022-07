Trentino, base jumper di nazionalità svizzera muore dopo il lancio dal monte Casale (Di domenica 3 luglio 2022) Incidente mortale in Trentino: un base jumper di nazionalità svizzera ha perso la vita dopo essersi lanciato dal monte Casale, nella zona del Sarca. Il 33enne, residente a Gagliano del Capo (Lecce), era insieme ad altri due compagni al momento del tragico avvenimento, in uno dei luoghi preferiti dai base jumper di tutto l’arco alpino. L’allarme al 112 è scattato intorno a mezzogiorno quando i compagni di lancio non hanno visto atterrare il terzo componente del gruppo. Il sorvolo con l’elicottero ha consentito di individuare una vela aperta nel bosco, circa 200 metri sopra il ponte Gobbo tra Sarche e Pietramurata. Una volta raggiunto il corpo non c’era più niente da fare, il tecnico di elisoccorso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Incidente mortale in: undiha perso la vitaessersi lanciato dal, nella zona del Sarca. Il 33enne, residente a Gagliano del Capo (Lecce), era insieme ad altri due compagni al momento del tragico avvenimento, in uno dei luoghi preferiti daidi tutto l’arco alpino. L’allarme al 112 è scattato intorno a mezzogiorno quando i compagni dinon hanno visto atterrare il terzo componente del gruppo. Il sorvolo con l’elicottero ha consentito di individuare una vela aperta nel bosco, circa 200 metri sopra il ponte Gobbo tra Sarche e Pietramurata. Una volta raggiunto il corpo non c’era più niente da fare, il tecnico di elisoccorso e ...

Pubblicità

telodogratis : Base jumper tedesco muore in Trentino - fattoquotidiano : Trentino, base jumper di nazionalità svizzera muore dopo il lancio dal monte Casale - sulsitodisimone : Base jumper tedesco muore in Trentino - AnsaTrentinoAA : Base jumper muore in Trentino dopo lancio dal monte Casale. L'uomo, di nazionalità svizzera, era con altri due comp… - AgenziaOpinione : SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO: “ BASE JUMPER TEDESCO PERDE LA VITA DOPO ESSERSI LANCIATO DAL MONTE CASALE… -