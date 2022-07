Siena, il Drago vince per un soffio il Palio della rinascita (Di domenica 3 luglio 2022) Ventimila in piazza del Campo dopo quasi tre anni di stop. In gara sei contrade dopo infortuni e false partenze. Ottava vittoria per il fantino Tittia Leggi su repubblica (Di domenica 3 luglio 2022) Ventimila in piazza del Campo dopo quasi tre anni di stop. In gara sei contrade dopo infortuni e false partenze. Ottava vittoria per il fantino Tittia

Pubblicità

matteosalvinimi : Complimenti alla Contrada del Drago per la vittoria del Palio di Siena, straordinario spettacolo senese e italiano!… - borghi_claudio : Grandissima gioia per la vittoria della Contrada del Drago, alleata della Nobile Contrada dell'Aquila dal 1788. Un… - Corriere : Palio di Siena, è l’ottava vittoria per il fantino Atzeni - augpetrellese : RT @janavel7: Il Drago vince il Palio dl Siena. Un caso? Non creto... #Draghi - domtanz : RT @janavel7: Il Drago vince il Palio dl Siena. Un caso? Non creto... #Draghi -