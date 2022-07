Nuovo SMS Gruppo ISP in piena estate per accesso anomalo, verifica truffa (Di domenica 3 luglio 2022) C’è un Nuovo SMS Gruppo ISP in circolazione, l’ennesimo dell’anno e il primo dell’estate. Una nuova campagna di phishing rischia di mietere nuove vittime in questa calda stagione per il riferimento ad un presunto accesso anomalo nel proprio profilo di home banking. La truffa potrebbe essere evidente per molti ma non per tutti: meglio dunque è chiarire subito come proteggersi dal tentativo di raggiro. L’ultimo degli SMS Gruppo ISP sfrutta il nome di del noto istituto Intesa Sanpaolo ma non ha naturalmente nulla a che fare con quest’ultimo. Il testo del messaggio è molto simile a quello utilizzato anche in altre campagne con gli stessi scopi. Si fa riferimento ad un presunto accesso anomalo in area personale e dunque si invita la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 luglio 2022) C’è unSMSISP in circolazione, l’ennesimo dell’anno e il primo dell’. Una nuova campagna di phishing rischia di mietere nuove vittime in questa calda stagione per il riferimento ad un presuntonel proprio profilo di home banking. Lapotrebbe essere evidente per molti ma non per tutti: meglio dunque è chiarire subito come proteggersi dal tentativo di raggiro. L’ultimo degli SMSISP sfrutta il nome di del noto istituto Intesa Sanpaolo ma non ha naturalmente nulla a che fare con quest’ultimo. Il testo del messaggio è molto simile a quello utilizzato anche in altre campagne con gli stessi scopi. Si fa riferimento ad un presuntoin area personale e dunque si invita la ...

