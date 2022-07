“Non vi azzardate”. Ballando con le stelle, la nuova concorrente avverte Milly Carlucci (Di domenica 3 luglio 2022) Iva Zanicchi e l’avvertimento alla giuria di Ballando con le stelle. Tra le protagoniste della prossima edizione del fortunato show di Milly Carlucci ci sarà anche l’amatissima e vulcanica cantante . A dare la conferma è stata lei stessa poco tempo fa a NuovoTv: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord”. Inizialmente Iva Zanicchi era un po’ titubante, ma poi finalmente si è decisa: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: ‘Bene adesso lo faccio’”. Secondo il portale Dagospia un’altra concorrente potrebbe essere Marta Flavi che ultimamente era scomparsa dalla tv. Iva Zanicchi avverte la giuria di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Iva Zanicchi e l’avvertimento alla giuria dicon le. Tra le protagoniste della prossima edizione del fortunato show dici sarà anche l’amatissima e vulcanica cantante . A dare la conferma è stata lei stessa poco tempo fa a NuovoTv: “è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord”. Inizialmente Iva Zanicchi era un po’ titubante, ma poi finalmente si è decisa: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: ‘Bene adesso lo faccio’”. Secondo il portale Dagospia un’altrapotrebbe essere Marta Flavi che ultimamente era scomparsa dalla tv. Iva Zanicchila giuria di ...

