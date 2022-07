Malore durante il raduno dei bersaglieri: sindaco muore a 44 anni (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia in Emilia-Romagna. Il sindaco di Soragna (Parma) Matteo Concari, 44 anni, è morto in mattinata per un Malore, durante una cerimonia a Salsomaggiore. Il primo cittadino stava partecipando al raduno dei bersaglieri, insieme ad... Leggi su europa.today (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia in Emilia-Romagna. Ildi Soragna (Parma) Matteo Concari, 44, è morto in mattinata per ununa cerimonia a Salsomaggiore. Il primo cittadino stava partecipando aldei, insieme ad...

