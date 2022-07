L'oro Mondiale va alla Spagna, l'Italia ko all'ultimo rigore (Di domenica 3 luglio 2022) Trionfa la Spagna, ai rigori dopo una partita rocambolesca, complicata, intensissima. Il Settebello è d'argento per un gol di differenza nella lotteria dei rigori che fa pensare ad antiche sfide (... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 luglio 2022) Trionfa la, ai rigori dopo una partita rocambolesca, complicata, intensissima. Il Settebello è d'argento per un gol di differenza nella lotteria dei rigori che fa pensare ad antiche sfide (...

