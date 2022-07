Lazio, la maglia di Immobile sarà messa all’asta per aiutare l’Ucraina (Di domenica 3 luglio 2022) La maglia di Ciro Immobile autografata sarà messa all’asta per beneficienza. A partire dalle ore 23.00 di lunedì 4 luglio sarà messa all’asta su eBay la maglia indossata nella serata di presentazione dal capitano della Lazio. Nel corso della serata evento di presentazione delle nuove maglie Home & Away per la stagione 2022-23, frutto della partnership tra S.S. Lazio e Mizuno, sarà proprio il capocannoniere della serie A a vestire la nuova maglia che sarà poi messa all’asta. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra in corso. Le ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Ladi Ciroautografataper beneficienza. A partire dalle ore 23.00 di lunedì 4 lugliosu eBay laindossata nella serata di presentazione dal capitano della. Nel corso della serata evento di presentazione delle nuove maglie Home & Away per la stagione 2022-23, frutto della partnership tra S.S.e Mizuno,proprio il capocannoniere della serie A a vestire la nuovachepoi. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra in corso. Le ...

