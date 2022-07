Il Napoli punta Dybala | ma la richiesta è alta | la cifra

(Di domenica 3 luglio 2022) È di ieri la notizia di un contatto tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Pauloper valutare un possibile arrivo in casa. Il calciatore dal 1° luglio è svincolato dalla Juventus ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Il primo sondaggio effettuato daè stato relativo all’individuare i costi di questa operazione. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, però, le richieste dell’argentino spaventano e sono distanti dalla politica di riduzione del monte ingaggi messa in atto da Aurelio De Laurentiis. Per, infatti, si parla di 6 milioni di euro (più 1 di bonus) d’ingaggio per quattro anni, unasicuramente lontana dall’idea di ridimensionare i costi e le spese del club partenopeo. ...

