Guerra in Ucraina, Lysychansk in mano ai russi. Ma Kiev smentisce (Di domenica 3 luglio 2022) La Guerra in Ucraina "non è finita" e "sfortunatamente la sua crudeltà sta aumentando" in alcune aree del Paese, afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I combattimenti continuano nel Donbass, che resta comunque il fronte più caldo, ma non solo. Tra annunci e smentite, nelle scorse ore sono giunte notizie contrastanti sulla presa di Lysychansk, la città "gemella" di Severodonetsk, nel Lugansk, nell'Est del Paese. Guerra in Ucraina, si continua a combattere nel Donbass Le forze russe hanno annunciato di aver conquistato la città ma Kiev ha smentito. Poi, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, citato da Ukrinform, l'esercito russo sta cercando di prendere piede a Lysychansk. Da parte russa, invece, il leader ceceno ...

