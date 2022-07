Gli danno fuoco mentre videochiama la fidanzata: è in coma. Succede a Napoli (Di domenica 3 luglio 2022) E’ una storia incredibile quella che arriva da Napoli, quasi una vicenda da serie tv ma purtroppo, come spesso diciamo, la realtà supera di gran lunga la fantasia. E’ successo a Napoli: un uomo stava seduto su una panchina, intento a fare una video chiamata con la sua fidanzata quando all’improvviso, è successo l’inaspettato. Delle persone si sono avvicinate e hanno dato fuoco all’uomo, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. Una vicenda che è al vaglio delle forze dell’ordine ma che è al momento, finita in modo tragico visto che l’uomo è in coma e la sue condizioni sono molto gravi. Secondo una testimone oculare un uomo si sarebbe avvicinato alle spalle della vittima con una tanica. Poi le fiamme e le urla. Il trentaseienne ha provato a rotolarsi a terra e poi ha avuto la forza di correre verso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022) E’ una storia incredibile quella che arriva da, quasi una vicenda da serie tv ma purtroppo, come spesso diciamo, la realtà supera di gran lunga la fantasia. E’ successo a: un uomo stava seduto su una panchina, intento a fare una video chiamata con la suaquando all’improvviso, è successo l’inaspettato. Delle persone si sono avvicinate e hanno datoall’uomo, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. Una vicenda che è al vaglio delle forze dell’ordine ma che è al momento, finita in modo tragico visto che l’uomo è ine la sue condizioni sono molto gravi. Secondo una testimone oculare un uomo si sarebbe avvicinato alle spalle della vittima con una tanica. Poi le fiamme e le urla. Il trentaseienne ha provato a rotolarsi a terra e poi ha avuto la forza di correre verso ...

