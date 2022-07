Gas, nuova stangata sui prezzi: l’Algeria rivede i contratti con i partner europei (Di domenica 3 luglio 2022) l’Algeria si appresta ad aumentare i prezzi del gas che esporta ai suoi partner europei, tra cui l’Italia. Lo ha fatto sapere oggi 3 luglio Toufik Hekkar, l’amministratore delegato di Sonatrach, la compagnia di idrocarburi statale del Paese nordafricano, in una conferenza stampa ad Algeri. La decisione è stata motivata dall’impennata dei prezzi dovuti all’incertezza del mercato, causata in buona parte dalle minacce di Gazprom di interrompere completamente il flusso di approvvigionamenti all’Unione europea. Secondo quanto riporta l’Ansa, tre dei partner di Sonatrach avrebbero accettato l’adeguamento di contratto consentito da una clausola. Si stima che l’Algeria guadagnerà circa 50 miliardi di euro dalle esportazioni di gas nel 2022, rispetto ai 35 miliardi del 2021. ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022)si appresta ad aumentare idel gas che esporta ai suoi, tra cui l’Italia. Lo ha fatto sapere oggi 3 luglio Toufik Hekkar, l’amministratore delegato di Sonatrach, la compagnia di idrocarburi statale del Paese nordafricano, in una conferenza stampa ad Algeri. La decisione è stata motivata dall’impennata deidovuti all’incertezza del mercato, causata in buona parte dalle minacce di Gazprom di interrompere completamente il flusso di approvvigionamenti all’Unione europea. Secondo quanto riporta l’Ansa, tre deidi Sonatrach avrebbero accettato l’adeguamento di contratto consentito da una clausola. Si stima cheguadagnerà circa 50 miliardi di euro dalle esportazioni di gas nel 2022, rispetto ai 35 miliardi del 2021. ...

