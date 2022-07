Football americano, IFL 2022: i Guelfi Firenze piegano i Seamen Milano e fanno loro l’Italian Bowl 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Sono i Guelfi Firenze, quindi, ad aggiudicarsi il XLI Italian Bowl, ultimo atto della IFL, Italian Football League 2022. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna i toscani hanno superato i Seamen Milano nell’ultimo anno stagionale con il punteggio di 21-17 al termine di un match tiratissimo e vibrante e succedono ai Panthers Parma, vincitori della scorsa edizione. Per i Guelfi si tratta del primo titolo della propria storia, ottenuto in una stagione disputata davvero sempre ad altissimi livelli ed impreziosita dal successo finale contro i temibili Seamen Milano. Guelfi Firenze-Seamen Milano 21-17: Il primo parziale si apre con un clamoroso ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Sono i, quindi, ad aggiudicarsi il XLI Italian, ultimo atto della IFL, ItalianLeague. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna i toscani hanno superato inell’ultimo anno stagionale con il punteggio di 21-17 al termine di un match tiratissimo e vibrante e succedono ai Panthers Parma, vincitori della scorsa edizione. Per isi tratta del primo titolo della propria storia, ottenuto in una stagione disputata davvero sempre ad altissimi livelli ed impreziosita dal successo finale contro i temibili21-17: Il primo parziale si apre con un clamoroso ...

Marsiglia ospite a Bologna dell'Italian Bowl, la finale del campionato italiano di Football americano Leoluca Orlando e del Consiglio Direttivo, assisterà al XLI Italian Bowl, la finale del Campionato italiano di Football americano oggi, 2 luglio. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana di ... Nove da Firenze I Guelfi riportano uno scudetto a Firenze Capolavoro della squadra di Art Briles che nell'Italian Bowl di Bologna supera i Seamen Milano 21-17. La difesa e Gerbino decidono la sfida ... Football Americano, Firenze è Campione d'Italia Firenze campione d'Italia di Football americano: i Gulefi si sono imposti 21-17 contro i Seamen Milano nella finale giocata stasera a Bologna e portano il tricolore in riva all'Arno.