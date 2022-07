Egadi, due morti in poche ore: prima un escursionista bergamasco, poi un sub romano (Di domenica 3 luglio 2022) Il primo week - end di luglio, nella Sicilia piena di turisti, due vacanzieri muoiono nelle Egadi: A. M., un cinquantasettenne di Sorisole, nel bergamasco, un habitué di Marettimo, trovato morto due ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) Il primo week - end di luglio, nella Sicilia piena di turisti, due vacanzieri muoiono nelle: A. M., un cinquantasettenne di Sorisole, nel, un habitué di Marettimo, trovato morto due ...

