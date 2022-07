Crolla seracco ghiaccio in Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti (Di domenica 3 luglio 2022) Sono una quindicina le persone coinvolte dal distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada di cui sette feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Sono una quindicina le persone coinvolte dal distacco di unsul ghiacciaio delladi cui sette, uno dei quali in gravi condizioni. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto che ha ...

