Covid in Campania, 10.078 casi: indice di contagio al 34,6%, aumentano ricoveri e terapie intensive (Di domenica 3 luglio 2022) Restano sopra quota diecimila i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.078 positivi su 29.124 tamponi... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 luglio 2022) Restano sopra quota diecimila i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.078 positivi su 29.124 tamponi...

Pubblicità

fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - tvoggi : CORONAVIRUS, RICOVERI IN AUMENTO IN CAMPANIA Forte aumento in Campania dei ricoveri per Covid. Secondo i dati del b… - infoitinterno : Covid in Campania, contagi ancora sopra quota 10mila: aumentano i ricoveri - infoitinterno : Bollettino Covid Campania, i dati del 3 luglio: 10.078 casi, nessun decesso - infoitinterno : Covid, in Campania aumentano ricoveri in intensive e ordinari -