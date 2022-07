Covid, “i casi reali potrebbero essere pari al 5% della popolazione circa 3 milioni di persone” (Di domenica 3 luglio 2022) casi sommersi, casi asintomatici, casi non registrati. L’elevatissima circolazione di Omicron 5, estremamente contagiosa, sta producendo una ondata inaspettata di nuovi positivi. E così ci si chiede quanti possano essere i casi reali di Covid-19 in Italia. Secondo l’epidemiologo, Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica dell’Università di Milano, potrebbero essere pari al 5% della popolazione, ossia circa 3 milioni. “Se pensiamo a una stima dei casi reali, è probabile che oggi almeno il 5% degli italiani sia positivo”, ha detto La Vecchia all’Ansa. Una percentuale che si traduce in “un numero compreso fra 2 e 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022)sommersi,asintomatici,non registrati. L’elevatissima circolazione di Omicron 5, estremamente contagiosa, sta producendo una ondata inaspettata di nuovi positivi. E così ci si chiede quanti possanodi-19 in Italia. Secondo l’epidemiologo, Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica dell’Università di Milano,al 5%, ossia. “Se pensiamo a una stima dei, è probabile che oggi almeno il 5% degli italiani sia positivo”, ha detto La Vecchia all’Ansa. Una percentuale che si traduce in “un numero compreso fra 2 e 4 ...

Pubblicità

Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - Agenzia_Ansa : Tornano ad aumentare i casi di polmonite da Sars-CoV-2 che richiedono la ventilazione assistita e la responsabile è… - Agenzia_Ansa : I casi reali di Covid-19 potrebbero essere pari al 5% della popolazione, ossia circa 3 milioni di persone: è la sti… - AnsaToscana : In Toscana altri 3.465 casi Covid e 1 decesso. Corrono ricoveri, superata quota 500 e in aumento pazienti ti #ANSA - ProDocente : Covid, i casi aumentano e il ritorno in classe diventa un rebus: ancora mancano le linee guida per l’aerazione. Pro… -