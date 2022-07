Calciomercato Sampdoria, sfuma De Winter. Il Bianconero verso Empoli (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, sfuma la pista di De Winter. Il Bianconero sembra indirizzato verso un altra squadra di A: l’Empoli Koni De Winter non vestirà la maglia della Sampdoria nel corso della prossima stagione di Serie A. Nonostante le buone sensazioni dei giorni scorsi, la Juventus ha raggiunto un accordo con l’Empoli per la cessione del difensore classe 2002. La trattativa per il prestito del belga verrà definita a breve. Come riportato dal Corriere dello Sport, è questione di ore per l’ufficialità del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022)la pista di De. Ilsembra indirizzatoun altra squadra di A: l’Koni Denon vestirà la maglia dellanel corso della prossima stagione di Serie A. Nonostante le buone sensazioni dei giorni scorsi, la Juventus ha raggiunto un accordo con l’per la cessione del difensore classe 2002. La trattativa per il prestito del belga verrà definita a breve. Come riportato dal Corriere dello Sport, è questione di ore per l’ufficialità del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

