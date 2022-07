Bernardeschi, CorSport: “Sondaggio dell’Atletico per l’ex Juve” (Di domenica 3 luglio 2022) Federico Bernardeschi, dal 1 Luglio, ha terminato la sua avventura con la Juventus. l’ex giocatore della Fiorentina è alla ricerca di una nuova squadra e, dopo le varie avances col Napoli, anche la squadra di Simeone è entrata in gioco per l’esterno destro. L’interessamento da parte dei “Colchoneros” si è intensificato dopo che il Napoli sta aspettando di cedere Politano al Valencia, trattativa che sta andando per le lunghe per colpa dei problemi finanziari della squadra spagnola. La squadra spagnola potrebbe abbassare le pretese sull’ingaggio di Bernardeschi, alla Juventus percepiva 4milioni netti a stagione, che rappresenta il vero e proprio macigno da abbattere per completare l’operazione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, col Napoli che vige la situazione con attenzione. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022) Federico, dal 1 Luglio, ha terminato la sua avventura con lantus.giocatore della Fiorentina è alla ricerca di una nuova squadra e, dopo le varie avances col Napoli, anche la squadra di Simeone è entrata in gioco per l’esterno destro. L’interessamento da parte dei “Colchoneros” si è intensificato dopo che il Napoli sta aspettando di cedere Politano al Valencia, trattativa che sta andando per le lunghe per colpa dei problemi finanziari della squadra spagnola. La squadra spagnola potrebbe abbassare le pretese sull’ingaggio di, allantus percepiva 4milioni netti a stagione, che rappresenta il vero e proprio macigno da abbattere per completare l’operazione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, col Napoli che vige la situazione con attenzione. ...

