Beautiful anticipazioni 5 luglio 2022 | l’avvertimento di Brooke

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 3 luglio 2022) Nella puntata diin onda martedì 5si trova con Zoe, alla quale dice di fare attenzione a Quinn e che non deve fidarsi di lei. La modella però ha piena fiducia nella Fuller e scopre proprio in quel momento che la stilista di gioielli e il Forrester hanno problemi. Si augura che i due possano superarli. Eric intanto si tranquillizza dopo aver sentito le scuse decisamente plausibili della moglie sul discorso appena sentito. Non perdetevi questo episodio in onda su Canale 5 alle ore 13:45. La Talpa, conduce Barbara d’Urso: ecco quando inizia, opinionisti e inviato Il reality tornerà nel mese di novembresul piccolo schermo con una nuova edizione tutta da scoprire: le prime novità ...