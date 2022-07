Rassegna: Maldini e Massara, arriva l'ufficialità rossonera. Inter, Skriniar via a determinate condizioni o niente (Di sabato 2 luglio 2022) PSG SU Skriniar - L'Inter continua a trattare con il club francese, secondo Gazzetta dello sport ma resta ferma sulla sua richiesta di partenza: 80 milioni di euro cash. Rispedite al mittente tutte ... Leggi su art-news (Di sabato 2 luglio 2022) PSG SU- L'continua a trattare con il club francese, secondo Gazzetta dello sport ma resta ferma sulla sua richiesta di partenza: 80 milioni di euro cash. Rispedite al mittente tutte ...

Pubblicità

cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Maldini-@acmilan, i dettagli del contratto: stipendio, budget e poteri - #ACMilan #Milan #SempreMilan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Maldini-@acmilan, i dettagli del contratto: stipendio, budget e poteri - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Maldini-@acmilan, i dettagli del contratto: stipendio, budget e poteri - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Il CorSera sui rinnovi in casa Milan: 'Maldini felice ma non sarà come Marotta': Con l'ufficialità del club rossone… - MilanNewsit : Il CorSera sui rinnovi in casa Milan: 'Maldini felice ma non sarà come Marotta' -