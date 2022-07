Monza scatenato sul mercato, Galliani pronto a regalare altri due super colpi: i nomi! (Di sabato 2 luglio 2022) Il Monza non si ferma più. Dopo aver conquistato la Serie A, Galliani e Berlusconi stanno conducendo un mercato da assoluti protagonisti. Intanto i tifosi sognano. Ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Inter di Stefano Sensi, il club neopromosso in A ha dimostrato interesse per Andrea Pinamonti, il quale però potrebbe finire all’Atalanta. In questo caso Galliani virerebbe su Andrea Petagna, già avuto ai tempi del Milan. Tutto fatto invece per Antonio Candreva, che dovrebbe arrivare a Monza settimana prossima in prestito con obbligo di riscatto. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Candreva Monza Prestito Obiettivo del club brianzolo è arrivare nella parte sinistra della classifica, conquistando dunque una salvezza tranquilla. Tuttavia, i nomi che circolano in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Ilnon si ferma più. Dopo aver conquistato la Serie A,e Berlusconi stanno conducendo unda assoluti protagonisti. Intanto i tifosi sognano. Ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Inter di Stefano Sensi, il club neopromosso in A ha dimostrato interesse per Andrea Pinamonti, il quale però potrebbe finire all’Atalanta. In questo casovirerebbe su Andrea Petagna, già avuto ai tempi del Milan. Tutto fatto invece per Antonio Candreva, che dovrebbe arrivare asettimana prossima in prestito con obbligo di riscatto. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. CandrevaPrestito Obiettivo del club brianzolo è arrivare nella parte sinistra della classifica, conquistando dunque una salvezza tranquilla. Tuttavia, i nomi che circolano in ...

