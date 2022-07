La sorpresa nel testamento di Del Vecchio: le quote di Delfin ripartite equamente tra moglie e figli (Di sabato 2 luglio 2022) L’assetto societario della holding Delfin, l’enorme gruppo finanziario, fino al 27 giugno in mano al fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, verrà divisa in parti uguali tra la moglie e i figli dell’imprenditore. Ognuno di loro – compreso Rocco Basilico, figlio della moglie dell’uomo – riceverà il 12,5%. Quella che giunge dal testamento di Del Vecchio – finora celato nella cassaforte di famiglia – è una sorpresa. A cui se ne aggiunge un’altra: il patron di Luxottica non ha indicato un suo successore. Era già circolata la notizia che Del Vecchio, morto il 27 giugno al San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia non avesse espresso chiaramente chi dovrà susseguirgli a capo di Delfin, che ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) L’assetto societario della holding, l’enorme gruppo finanziario, fino al 27 giugno in mano al fondatore di Luxottica Leonardo Del, verrà divisa in parti uguali tra lae idell’imprenditore. Ognuno di loro – compreso Rocco Basilico,o delladell’uomo – riceverà il 12,5%. Quella che giunge daldi Del– finora celato nella cassaforte di famiglia – è una. A cui se ne aggiunge un’altra: il patron di Luxottica non ha indicato un suo successore. Era già circolata la notizia che Del, morto il 27 giugno al San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia non avesse espresso chiaramente chi dovrà susseguirgli a capo di, che ...

Pubblicità

infoitinterno : La sorpresa nel testamento di Del Vecchio: le quote di Delfin ripartite equamente tra moglie e figli - EnjoyAter : ????Hai preparato un pranzetto a sorpresa per tua moglie di rientro da un lungo viaggio? Con i contenitori termici T… - dferrazza : Sorpresa Del Vecchio: nel testamento c'è anche Rocco Basilico, figlio di primo letto della moglie. L'assetto aziona… - monicapalermo14 : @Dissidente62 Buongiorno Narciso?? il mondo è nel caos,e l’Italia ne sembra l’epicentro??.Com’è che la gente non è so… - _sswaggy : oggi dovevo uscire con una mia amica che non vedo da 2 mesi ma stamattina mi scrive che 'non è nel mood' d'altra pa… -