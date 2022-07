Kim e l'arrivo del virus dai palloncini di Seul - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) 1 Volantini e chiavette Usb Kim Jong - un, il leader della Nord Corea, sostiene che il Covid sia entrato nel Paese dalla Corea del Sud. Nel mirino gli "oggetti alieni" fatti di volantini, cd, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) 1 Volantini e chiavette Usb Kim Jong - un, il leader della Nord Corea, sostiene che il Covid sia entrato nel Paese dalla Corea del Sud. Nel mirino gli "oggetti alieni" fatti di volantini, cd, ...

Pubblicità

jjendeukiiiie : RT @midicapure: Immagine presa dal Deep Web. Kim Jong-un che tenta disperatamente di scoppiare i palloncini di Covid19 in arrivo dalla Core… - OswKira : RT @midicapure: Immagine presa dal Deep Web. Kim Jong-un che tenta disperatamente di scoppiare i palloncini di Covid19 in arrivo dalla Core… - gengarsayshello : RT @midicapure: Immagine presa dal Deep Web. Kim Jong-un che tenta disperatamente di scoppiare i palloncini di Covid19 in arrivo dalla Core… - luminolo : RT @midicapure: Immagine presa dal Deep Web. Kim Jong-un che tenta disperatamente di scoppiare i palloncini di Covid19 in arrivo dalla Core… - rosati22 : RT @midicapure: Immagine presa dal Deep Web. Kim Jong-un che tenta disperatamente di scoppiare i palloncini di Covid19 in arrivo dalla Core… -