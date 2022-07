Il via libera della Cei allo Ius Scholae: "Basta ideologie" (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - La Conferenza episcopale italiana interviene sul tema dello ius Scholae e chiede di superare le divisioni e le posizioni ideologiche. La politica deve rendersi conto che il nostro Paese sta cambiando e "la riforma dello 'ius Scholae va incontro a questa realtà, con 5 milioni e mezzo di migranti", afferma monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Cei e presidente della Fondazione Migrantes. Per Perego, la politica deve fare un passo in avanti, oltre i "dibattiti ideologici, per il bene non solo di chi aspetta questa legge, ma anche della stessa Italia, uno dei Paesi più vecchi". "La cittadinanza - prosegue - è uno strumento di inclusione, integrazione, partecipazione attiva alla vita della città e di sicurezza ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - La Conferenza episcopale italiana interviene sul tema dello iuse chiede di superare le divisioni e le posizioni ideologiche. La politica deve rendersi conto che il nostro Paese sta cambiando e "la riforma dello 'iusva incontro a questa realtà, con 5 milioni e mezzo di migranti", afferma monsignor Gian Carlo Perego, presidenteCommissione episcopale per le migrazioniCei e presidenteFondazione Migrantes. Per Perego, la politica deve fare un passo in avanti, oltre i "dibattiti ideologici, per il bene non solo di chi aspetta questa legge, ma anchestessa Italia, uno dei Paesi più vecchi". "La cittadinanza - prosegue - è uno strumento di inclusione, integrazione, partecipazione attiva alla vitacittà e di sicurezza ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : 3mld per contenere gli aumenti in #bolletta Via libera del Cdm al #dlenergia Non sono tempi facili, tanto si è fat… - matteosalvinimi : Via libera della Commissione Giustizia del Senato all’equo compenso delle prestazioni professionali. Ottima notizia… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - fisco24_info : Il via libera della Cei allo Ius Scholae: 'Basta ideologie' : AGI - La Conferenza episcopale italiana interviene s… - StigmabaseF : Milano Pride, migliaia alla manifestazione per i diritti Lgbtqi+: la diretta del corteo - Il Fatto Quotidiano: Sviz… -