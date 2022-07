Il capo del Marsiglia ribadisce la speranza di William Saliba (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-01 21:40:14 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 1 luglio 2022 20:40Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2022 22:32 Pablo Longoria, presidente dei giganti francesi Olympique Marsiglia, venerdì ha parlato ancora una volta dell’interesse del club per William Saliba. Il giovane molto apprezzato Saliba, ovviamente, è reduce da un terzo periodo di prestito lontano dagli Emirati e dal club madre dell’Arsenal. Dopo non essere riuscito a farsi strada nei piani della prima squadra di Mikel Arteta prima dell’inizio della campagna, il 21enne si è assicurato un ritorno in patria con il suddetto Marsiglia. E dire che in seguito Saliba ha continuato a stupire sarebbe un eufemismo. L’ex talento del ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-01 21:40:14 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 1 luglio 2022 20:40Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2022 22:32 Pablo Longoria, presidente dei giganti francesi Olympique, venerdì ha parlato ancora una volta dell’interesse del club per. Il giovane molto apprezzato, ovviamente, è reduce da un terzo periodo di prestito lontano dagli Emirati e dal club madre dell’Arsenal. Dopo non essere riuscito a farsi strada nei piani della prima squadra di Mikel Arteta prima dell’inizio della campagna, il 21enne si è assicurato un ritorno in patria con il suddetto. E dire che in seguitoha continuato a stupire sarebbe un eufemismo. L’ex talento del ...

