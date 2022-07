Google aiuta le donne che in America vogliono abortire, ecco come (Di sabato 2 luglio 2022) Google aiuta le donne che in America vogliono abortire, ecco cosa ha deciso di fare per tutelare le donne che vogliono abortire Google ha annunciato la strategia che ha deciso di mettere in campo per aiutare le donne che per qualsiasi motivo decideranno di abortire. Lo farà cancellando la cronologia della localizzazione nel momento in cui un utente visiterà una clinica per l’aborto, un rifugio contro la violenza domestica o altri posti ritenuti “sensibili”. Si tratta, dunque, di una risposta concreta all’appello rivolto ai giganti del web per limitare la quantità di informazioni che vengono raccolte e che potrebbero essere usate dalle autorità negli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022)leche incosa ha deciso di fare per tutelare lecheha annunciato la strategia che ha deciso di mettere in campo perre leche per qualsiasi motivo decideranno di. Lo farà cancellando la cronologia della localizzazione nel momento in cui un utente visiterà una clinica per l’aborto, un rifugio contro la violenza domestica o altri posti ritenuti “sensibili”. Si tratta, dunque, di una risposta concreta all’appello rivolto ai giganti del web per limitare la quantità di informazioni che vengono raccolte e che potrebbero essere usate dalle autorità negli ...

