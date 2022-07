Ecco le prove: quando Trump tentò di prendere la guida dell’auto per andare a Capitol Hill con gli insorti – I video e le foto (Di sabato 2 luglio 2022) Durante l’ultima udienza pubblica della commissione parlamentare di inchiesta sull’assalto a Capitol Hill, Cassidy Hutchinson, una delle collaboratrici dell’ex Chief of Staff di Donald Trump, Mark Meadow, ha raccontato alla commissione della Camera che l’ex presidente statunitense avrebbe cercato di raggiungere il Campidoglio durante gli scontri. Trump, secondo la testimonianza di Hutchinson, dopo aver urlato ai propri collaboratori: «Sono il presidente, cazzo, portatemi là», avrebbe cercato di impossessarsi del volante dell’auto presidenziale, per mettersi lui stesso alla guida e dirigersi verso il Campidoglio. L’ex presidente statunitense, commentando la deposizione di Hutchinson, ha definito le affermazioni «ridicole», accusando l’ex collaboratrice di essere una «falsa totale» e ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Durante l’ultima udienza pubblica della commissione parlamentare di inchiesta sull’assalto a, Cassidy Hutchinson, una delle collaboratrici dell’ex Chief of Staff di Donald, Mark Meadow, ha raccontato alla commissione della Camera che l’ex presidente statunitense avrebbe cercato di raggiungere il Campidoglio durante gli scontri., secondo la testimonianza di Hutchinson, dopo aver urlato ai propri collaboratori: «Sono il presidente, cazzo, portatemi là», avrebbe cercato di impossessarsi del volantepresidenziale, per mettersi lui stesso allae dirigersi verso il Campidoglio. L’ex presidente statunitense, commentando la deposizione di Hutchinson, ha definito le affermazioni «ridicole», accusando l’ex collaboratrice di essere una «falsa totale» e ...

