Dimissioni e futuro incerto: Papa Francesco dice tutto (Di sabato 2 luglio 2022) Non succedeva da tempo che Papa Francesco tornasse a confidarsi in un'intervista di tale lunghezza. Lo ha fatto ieri parlando all'agenzia di stampa argentina Télam, raccontando a tutto tondo i suoi ultimi mesi di vita in Vaticano, spesi ad affrontare le crisi mondiali che tengono in pugno soprattutto l'Europa e l'America, in particolar modo la guerra in Ucraina e la crisi ambientale con i danni del surriscaldamento globale. Nell'intervista tradotta e diffusa dal sito Vatican News in più lingue, appare poi un Pontefice malinconico, ma che tracciando un bilancio dei suoi quasi 10 annidi pontificato guarda a se stesso con ironia, ma anche speranza: «Se Bergoglio guardasse il Papa penso che in fondo direbbe "Poverino, che cosa ti è toccato!" Ma non è così tragico essere Papa». ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Non succedeva da tempo chetornasse a confidarsi in un'intervista di tale lunghezza. Lo ha fatto ieri parlando all'agenzia di stampa argentina Télam, raccontando atondo i suoi ultimi mesi di vita in Vaticano, spesi ad affrontare le crisi mondiali che tengono in pugno sopratl'Europa e l'America, in particolar modo la guerra in Ucraina e la crisi ambientale con i danni del surriscaldamento globale. Nell'intervista tradotta e diffusa dal sito Vatican News in più lingue, appare poi un Pontefice malinconico, ma che tracciando un bilancio dei suoi quasi 10 annidi pontificato guarda a se stesso con ironia, ma anche speranza: «Se Bergoglio guardasse ilpenso che in fondo direbbe "Poverino, che cosa ti è toccato!" Ma non è così tragico essere». ...

Pubblicità

elisgreco : Lavoro. Quale Presente? Quale futuro? In occasione dell'ultimo #RingdelleIdee, sono stati approfonditi i temi di c… - FeAmoruso : RT @SilviaPanini2: Il tuo si chiama ricatto, @matteosalvinimi. Minacciare le dimissioni se il futuro - lo #iusscholae - entra in Parlamento… - VoltItalia : RT @SilviaPanini2: Il tuo si chiama ricatto, @matteosalvinimi. Minacciare le dimissioni se il futuro - lo #iusscholae - entra in Parlamento… - SilviaPanini2 : Il tuo si chiama ricatto, @matteosalvinimi. Minacciare le dimissioni se il futuro - lo #iusscholae - entra in Parla… - Arianna42843157 : RT @OrtigiaP: STRATEGGGIA #Draghi e #Visco vogliono inchiodarci alla gestione sovranazionale di Bruxelles, depotenziando ogni possibile gov… -