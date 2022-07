Da un Poemetto alla Luna – I fiori di Gelsomino | il libro di Adriana Deminicis

Leggi su lopinionista

(Di sabato 2 luglio 2022) Questa pubblicazione corposa della poetessa marchigianasi presenta al lettore come un’opera letteraria aperta a diversi livelli di lettura, da quelli più immediati a quelli più profondi. Innanzitutto corposa in quanto il suo stile non utilizza il verso breve ed epigrammatico in senso lato – come ormai invalso nella maggior parte della metrica contemporanea – bensì l’orizzontalità del verso stesso e la forma del ‘quasi-’ a strofa unica, allontanandosi quindi anche dtendenza ermetica. Per tale motivo, correttamente, la prefatrice del, Maria Rizzi, può affermare che l’autrice «… crea una sorta di romanzo in versi che tocca vette altissime di lirismo e trascina nel suo universo, in apparenza surreale, in realtà quanto mai vicinoconcretezza». In ...