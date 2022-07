Con le mani tu puoi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 luglio 2022) Paola Pezzi, per tutti la “signora dei vortici di matite”, ha una carriera artistica lunga 35 anni, costellata di successi e mostre internazionali. Le sue opere sono presenti in collezioni prestigiose come la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, la Saatchi collection di Londra e la Banca Intesa Sanpaolo di Milano. Oggi, la mostra antologica “Passaggi di Stato“ allo Showroom Gaggenau Hub Milano e il progetto “ARTbite” la celebrano sul territorio italiano. Se Zucchero cantava « Dire di sì Far provare nuove sensazioni Farti trasportare dalle emozioni», Paola Pezzi è un’artista che ha (ri)portato lenell’arte contemporanea. L’importanza del fare è strumento e oggetto di indagine dell’artista bresciana, che negli Anni 80 si trasferì a Milano per frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera. Courtesy of Paola Pezzi«Non uso i materiali classici. Non uso il ...