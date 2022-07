Cheratite | i rischi del bagno per la cornea in chi porta lenti a contatto

(Di sabato 2 luglio 2022) Tecnicamente si chiama. Il termine definisce l’infiammazione della, che può rivelarsi potenzialmente molto seria. Anche in questa stagione. Stando a quanto emerge dal congresso dell’International Society of, Stem Cells and Ocular Science (SICSSO), esiste infatti ilo che lapossa diventare sede di infezione da parte di invisibili “nemici” che contaminano le acque. E non solo al mare, ma anche in piscine, laghi o fiumi, quando ci si tutta in cerca di refrigerio. In particolare gli esperti puntano l’attenzione sul l’Acanthamoeba, parassita diffusissimo soprattutto nelle acque. In Italia si stima sia responsabile di oltre 400 cheratiti all’anno, in continuo aumento per la maggiore aggressività del patogeno e l’uso sempre più diffuso dellea ...

Purtroppo dal 12 al 50% dei casi dida Acanthamoeba non risponde alle terapie mediche e comporta la necessità di un trapianto di cornea, che non è sempre risolutivo e fallisce in oltre metà ...I soggetti più a rischio sono gli anziani e i bambini Ie fastidi agli occhi più comuni in ...rischio a cui l'occhio si espone quando rimane troppo tempo alla luce forte del sole è la...(Adnkronos) - Il caldo non dà tregua, ma se si cerca refrigerio in un bagno in mare o in piscina prima di tuffarsi è meglio togliere le lenti a contatto: l'acqua di piscine, mare, fiumi, laghi e perfi ...Gli oculisti, riuniti a Firenze per il XX congresso sulle malattie corneali dell'International Society of Cornea (SICSSO), mettono in guardia dall'infezione da "Acanthomoeba", un parassita molto diffu