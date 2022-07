Altro che Natalia! Massimiliano Rosolino in dolce compagnia nel mare di Procida (Di sabato 2 luglio 2022) Massimiliano Rosolino è stato ‘beccato’ in dolce compagnia ma non si tratta della sua dolce metà Natalia Titova. Cosa sta succedendo alla coppia più spiritosa e benvoluta dai telespettatori? Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono carichi più che mai per questa spumeggiante estate 2022 per quanto non manchino di mantenersi attivi sui social, magari attraverso qualche sponsorizzazione. Sole, mare e relax, cosa c’è di meglio per dare inizio alla vacanza? Massimiliano Rosolino e Natalia Titova – AltranotiziaMa, nonostante si abbia delineato un idillio familiare, c’è una piccola nota dolente poiché l’ex nuotatore è stato sì ‘avvistato’ in ottima compagnia, tra tenerezze e coccole ma ... Leggi su altranotizia (Di sabato 2 luglio 2022)è stato ‘beccato’ inma non si tratta della suametà Natalia Titova. Cosa sta succedendo alla coppia più spiritosa e benvoluta dai telespettatori?e Natalia Titova sono carichi più che mai per questa spumeggiante estate 2022 per quanto non manchino di mantenersi attivi sui social, magari attraverso qualche sponsorizzazione. Sole,e relax, cosa c’è di meglio per dare inizio alla vacanza?e Natalia Titova – AltranotiziaMa, nonostante si abbia delineato un idillio familiare, c’è una piccola nota dolente poiché l’ex nuotatore è stato sì ‘avvistato’ in ottima, tra tenerezze e coccole ma ...

