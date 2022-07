Un ascensore è precipitato dal quinto piano in un palazzo di Palermo (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Un ascensore è precipitato dal quinto piano in un palazzo a Roccella, quartiere popolare di Palermo tra Brancaccio e Sperone. I feriti, riferiscono i vigili del fuoco, sono tre, e sono stati ricoverati in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire cosa abbia causato l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio. I feriti, in gravi condizioni e con diverse fratture, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Si tratta di due donne e un uomo. #Palermo, intervento in corso dalle 14 di #oggi per un ascensore precipitato in un palazzo nel rione Brancaccio: soccorse dai #vigilidelfuoco e affidate ai sanitari le tre persone all'interno. Rilievi in corso per chiarire le cause dell'incidente #30giugno ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Undalin una Roccella, quartiere popolare ditra Brancaccio e Sperone. I feriti, riferiscono i vigili del fuoco, sono tre, e sono stati ricoverati in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire cosa abbia causato l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio. I feriti, in gravi condizioni e con diverse fratture, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Si tratta di due donne e un uomo. #, intervento in corso dalle 14 di #oggi per unin unnel rione Brancaccio: soccorse dai #vigilidelfuoco e affidate ai sanitari le tre persone all'interno. Rilievi in corso per chiarire le cause dell'incidente #30giugno ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Palermo, intervento in corso dalle 14 di #oggi per un ascensore precipitato in un palazzo nel rione Brancaccio: so… - RaiNews : 'Una tragedia annunciata, Al sindacato degli inquilini arrivano continuamente segnalazioni sullo stato di degrado d… - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: #Palermo, intervento in corso dalle 14 di #oggi per un ascensore precipitato in un palazzo nel rione Brancaccio: soccor… - valentini_fra : RT @RaiNews: 'Una tragedia annunciata, Al sindacato degli inquilini arrivano continuamente segnalazioni sullo stato di degrado dei palazzi… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'Una tragedia annunciata, Al sindacato degli inquilini arrivano continuamente segnalazioni sullo stato di degrado dei palazzi… -