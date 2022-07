Ucraina | Kiev | ‘343 bambini uccisi e 635 feriti da inizio guerra'

Pubblicità

Avvenire_Nei : #Ucraina #Guerra giorno 127: il successo inatteso di Kiev e la speranza rinata sul grano - Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - hecatonchiri : RT @PMO_W: 6/ del 2014 controllano di fatto l'Ucraina, (Biden piazzò suo figlio Hunter ai vertici della maggiore compagnia Ucraina del gas,… - elisadallarche : RT @CSSUdine: ?????????????? ???????????? è un’artista multidisciplinare che la guerra in #Ucraina ha costretto a fuggire da #Kiev:ora è accolta da CSS… -

Secondo fonti ufficiali di, 14 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in seguito al raid ... L'area portuale di Mykolaiv, nel Sud dell', è stata colpita da 'proiettili a grappolo ...Lo rivelano fonti ufficiali di. I russi si ritirano dall'Isola dei Serpenti 'per non ostacolare gli sforzi Onu' sull'export ... Biden: 'Invieremo nuove armi all'nei prossimi giorni per un ...La guerra in Ucraina giunge al suo 128esimo giorno. Almeno 18 persone sono rimaste uccise da un bombardamento russo su un condominio di Odessa. Mosca fa sapere che sono oltre 6mila i soldati ucraini a ...Kiev (Ucraina), 1 lug. (LaPresse/AP) - E' salito a 18 morti e 30 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un edificio residenziale nella ...