Stipendi supplenti Covid in ritardo, alcuni non lo ricevono da novembre. Presentata interrogazione al Ministro Bianchi

Rincari per spesa, bollette, carburanti. Prezzi sempre più alti e dall'altra supplenti che non ricevono da mesi lo Stipendio. Si tratta del personale docente e ATA Covid assunto per far fronte alle esigenze in più nelle scuole a causa della pandemia. L'Onorevole Francesco Sapia di Alternativa ha presentato un'interrogazione rivolta al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della ricerca, al Ministro dell'Economia e delle finanze.

