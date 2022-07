Possibile che il Pixel Watch di Google supporterà gli iPhone? (Di venerdì 1 luglio 2022) Lo smartWatch Montblanc Summit 3, di recente annunciato con Wear OS 3.0, molto probabilmente sarà compatibile anche con il sistema operativo iOS e quindi di supporto agli iPhone di Apple. Si tratta sicuramente di un dettaglio importante in termini di compatibilità. Attualmente il Samsung Galaxy Watch 4 è stato il primo smartWatch con a bordo Wear OS 3 e lanciato nel 2021, ma il colosso sudcoreano ha ben pensato di rendere la serie Watch 4 compatibile esclusivamente con gli smartphone Android. Intanto Google Pixel Watch e altri fornitori hardware Wear come Fossil, Mobvoi e Tag Heuer devono ancora confermare la compatibilità con iOS. La questione ha portato molti a chiedersi se Wear OS 3.0 sarà compatibile con iOS. Tale notizia dà piena speranza ai ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Lo smartMontblanc Summit 3, di recente annunciato con Wear OS 3.0, molto probabilmente sarà compatibile anche con il sistema operativo iOS e quindi di supporto aglidi Apple. Si tratta sicuramente di un dettaglio importante in termini di compatibilità. Attualmente il Samsung Galaxy4 è stato il primo smartcon a bordo Wear OS 3 e lanciato nel 2021, ma il colosso sudcoreano ha ben pensato di rendere la serie4 compatibile esclusivamente con gli smartphone Android. Intantoe altri fornitori hardware Wear come Fossil, Mobvoi e Tag Heuer devono ancora confermare la compatibilità con iOS. La questione ha portato molti a chiedersi se Wear OS 3.0 sarà compatibile con iOS. Tale notizia dà piena speranza ai ...

