Nel Parlamento ucraino viene issata la bandiera europea: «Un momento storico» – Il video (Di venerdì 1 luglio 2022) La bandiera europea è stata issata nella sala plenaria del Parlamento ucraino dopo un discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L’Ucraina è ufficialmente candidata a entrare nell’Unione europea: è stato deciso lo scorso 23 giugno, e oggi von der Leyen ha fatto le sue congratulazioni alla Nazione. «Avete ottenuto l’approvazione e il rispetto di tutti gli Stati membri dell’UE», ha affermato. Per concludere: «Ora l’Ucraina ha una prospettiva europea molto chiara, è un paese candidato all’UE». L’apparizione del vessillo europeo nel Parlamento di Kiev, a cui ha fatto seguito un forte applauso, è stato definito un «momento storico» dal consigliere del ministro degli Affari ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Laè statanella sala plenaria deldopo un discorso della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L’Ucraina è ufficialmente candidata a entrare nell’Unione: è stato deciso lo scorso 23 giugno, e oggi von der Leyen ha fatto le sue congratulazioni alla Nazione. «Avete ottenuto l’approvazione e il rispetto di tutti gli Stati membri dell’UE», ha affermato. Per concludere: «Ora l’Ucraina ha una prospettivamolto chiara, è un paese candidato all’UE». L’apparizione del vessillo europeo neldi Kiev, a cui ha fatto seguito un forte applauso, è stato definito un «» dal consigliere del ministro degli Affari ...

Pubblicità

ilfoglio_it : La bandiera dell'Ue issata nel Parlamento ucraino. 'Un sogno che si avvera', dice il presidente della Rada… - MediasetTgcom24 : Ucraina, la bandiera Ue sventola nel parlamento di Kiev #crisiinucraina - graziano_delrio : Lo #iusscholae non è una bandierina, ma un diritto per centinaia di migliaia di bambini e giovani cresciuti nel nos… - GGoogleenzo : @Affaritaliani Ursula ur unira nel magna magna. Zelensky vuole che si sposti sede parlamento ue definitavamente a mariupol. - ultimenotizie : 'L'Europa starà al fianco dell'#Ucraina tutto il tempo necessario. Non ci riposeremo finche' non prevarrete'. Lo ha… -