Nadal | «Due settimane fa ero vicino al ritiro | ora no Il Covid? Con tre ritiri è probabile che ci siano molti casi»

Ieri Rafa Nadal ha battuto Ricadas Berankis a Wimbledon, in quattro set. Un match di poco più di due ore al termine del quale lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha riconosciuto di aver giocato male nei primi due set, anche se si è sentito meglio di altre volte. Ha anche detto che due settimane fa è stato molto vicino al ritiro. «Un paio di settimane fa ero vicino al ritiro. Ora non mi sento così. Non ho mai avuto paura che quel giorno sarebbe arrivato. Penso di essere felice, di aver avuto una vita molto felice al di fuori del tennis, anche se il tennis è stato una parte molto importante della mia vita negli ultimi 30 anni. Ho un sacco di cose che mi piace fare, quindi non sono preoccupato per questo. Ma, naturalmente, quando arriverà ...

