Missile russo su condominio a Odessa | 18 morti Kiev | ' Risponderemo presto'

(Di venerdì 1 luglio 2022) - L'attacco sarebbe partito da un aereo proveniente dal Mar Nero. Il consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia: 'La Russia non dovrà aspettare molto per la risposta'. Intanto il Cremlino ...

TgLa7 : Missili su condominio residenziale ad #Odessa, l'attacco sarebbe partito da aereo proveniente dal Mar Nero. Il Crem… - Corriere : Odessa, missile russo su palazzo: 10 morti. Widodo (Indonesia) a Mosca, media tra Zelensky e Putin - GiovaQuez : Un missile russo è passato ad un livello considerato 'criticamente basso' sopra a una centrale nucleare nell'Ucrain… - Vittoriog82 : RT @jacopo_iacoboni: Un missile russo ha colpito un condominio di appartamenti a Odessa, con almeno 18 morti tra cui due bambini. Non c’è… - fbraga0 : RT @jacopo_iacoboni: Un missile russo ha colpito un condominio di appartamenti a Odessa, con almeno 18 morti tra cui due bambini. Non c’è… -

- L'attacco sarebbe partito da un aereo proveniente dal Mar Nero. Il consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia: 'La Russia non dovrà aspettare molto per la risposta'. Intanto il Cremlino ...... nella regione di Poltava, distrutto da un attaccoin cui hanno perso la vita 18 civili. Lo riferisce l'addetta stampa del Dipartimento principale del Servizio statale di emergenza Iryna Zub, ... Von der Leyen al Parlamento ucraino: "L'Europa è al vostro fianco" "Voglio ricordarvi ancora una volta le parole del Presidente della Federazione Russa secondo cui le forze armate non prendono di mira obiettivi civili - ha detto Peskov - allo stesso tempo prendono di ...Per la versione integrale della carta, scorri fino a fine articolo. La carta inedita a colori della settimana è un aggiornamento sull’invasione russa dell’Ucraina nonché un’anticipazione dal numero 6/ ...