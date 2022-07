Lione | ufficiale il ritorno di Tolisso dal Bayern Monaco

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un’estate di ritorni in quel di, dato che dopo Alexandre Lacazette anche Corentinha deciso di tornare ad indossare la maglia del club transalpino in vista della prossima stagione. Il centrocampista classe ’94 torna in Francia dopo cinque stagioni al. Queste le sue parole: “Sono molto felice di tornare a far parte del nuovo progetto del club.è la mia città, dove sono cresciuto, dove mi sento bene e torno con grande piacere. Ho sentito tanto amore da parte dei tifosi e non vedo l’ora di esultare di nuovo con loro al Groupama Stadium” SportFace.